Александрова пробилась в третий круг Australian Open, Кудерметова покидает турнир

Российская теннисистка Екатерина Александрова оказалась сильнее представительницы США Тейлор Таунсенд в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча со счетом 1:6, 6:2, 6:3 в пользу 18-й ракетки мира.

За выход в 1/8 финала Александрова поборется с победительницей в паре Анетт Контавейт (Эстония) - Магда Линетт (Польша).

Еще одна россиянка Вероника Кудерметова уступила американке Кэти Волынец. Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:2 в пользу 113-й ракетки мира.

В следующем раунде Волынец сыграет с лучшим из пары Чжан Шуай (Китай) - Петра Мартич (Хорватия).