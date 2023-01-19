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Александрова пробилась в третий круг Australian Open, Кудерметова покидает турнир

Россиянки показали разные результаты.
19 января 2023 08:25

Российская теннисистка Екатерина Александрова оказалась сильнее представительницы США Тейлор Таунсенд в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча со счетом 1:6, 6:2, 6:3 в пользу 18-й ракетки мира.

За выход в 1/8 финала Александрова поборется с победительницей в паре Анетт Контавейт (Эстония) - Магда Линетт (Польша).

Еще одна россиянка Вероника Кудерметова уступила американке Кэти Волынец. Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:2 в пользу 113-й ракетки мира.

В следующем раунде Волынец сыграет с лучшим из пары Чжан Шуай (Китай) - Петра Мартич (Хорватия).

источник: «Советский спорт»
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