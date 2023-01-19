Надаль пропустит из-за травмы от шести до восьми недель

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, уступивший представителю США Маккензи Макдональду (4:6, 4:6, 5:7) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии, рассказал о своей травмы.

«Я прошел медицинское обследование после вчерашнего поражения. МРТ показывает воспаление второй степени в подвздошно-поясничной мышце левой ноги. Обычно время восстановления составляет от шести до восьми недель», - написал спортсмен в соцсетях.

Напомним, что матча с Макдональдом он пожаловался на проблемы с бедром. По словам Рафаэля, он чувствовал себя так, словно не мог двигаться.