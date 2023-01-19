Потапова проиграла Парризас-Диас и покинула Australian open

Российская теннисистка Анастасия Потапова в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии потерпела поражение от представительницы Испании Нурии Парризас-Диас и покинула турнир.

Встреча продолжалась один час 13 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу испанки, которая дважды подавала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11.

На счету россиянки два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейка из семи.

Ранее из женской сетки также выбыли Вероинка Кудерметова и Людмила Самсонова, а Екатерина Александрова вышла в третий круг соревнований.