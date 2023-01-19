Рублев - о победе над Руусувуори: Я счастлив, что смог показать отличный уровень

Российский теннисист Андрей Рублев дал комментарий после своей победы над предстаивтелем Финляндии Эмилом Руусувуори (6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

«Я счастлив, что смог показать отличный уровень, независимо от условий. Я начал здорово. Доминировал, очень хорошо бил по мячу. Это позволило мне сразу выиграть два сета», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

По итогам игры Рублев 16 раз подал подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. На счету Руусувуори - девять эйсов, две двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из девяти.

За выход в 1/8 финала Рублев поборется с британцем Дэниелем Эвансом.