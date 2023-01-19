Зверев прокомментировал свой вылет с Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свое поражение в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии от американца Майкла Ммо. Напомним, Зверев впервые принял участие в турнире «Большого Шлема» после прошлогодней тяжелой травмы голеностопа.

«Как дела? Я думаю, вы можете сами ответить на это. Какие были цели на турнир? У меня не было никаких ожиданий. У меня не было никаких целей. Это было хорошим испытанием для меня. Я провел пятисетовик, примерно знаю свой уровень физической подготовки.

Моя нога здорова, но я не на том физическом уровне, на котором был. Я не такой быстрый. Определенно, мои кондиции не так хороши, как были. Я далёк от того места, где я был. Думаю, что в последние недели я становился всё лучше и лучше, это очень позитивно для меня», - приводит слова спортсмена пресс-служба соревнований.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 6:3, 6:2 в пользу 107-ракетки мира.

За выход в 1/8 турнира Ммо поборется с соотечественником Джеффри Волфа.