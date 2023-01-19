Джокович обыграл француза Коко и вышел в третий круг Australian Open

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович обыграл француза Энцо Коко и вышел в следующую стадию турнира.

Встреча продолжалась два часа 55 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:7, 6:2, 6:0 в пользу серба, который девять раз подавал навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 21.

На счету его соперника семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейка при одной попытке.

В третьем круге Джокович сыграет с болгарином Григором Дмимтровым.

Напомним, в прошлом году Новак не смог принять участия в Australian Open в связи с отказом от вакцинации от коронавируса.