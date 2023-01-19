Экс-первая ракетка мира Маррей победил Коккинакиса в почти шестичасовом поединке на Australian Open

Британский теннисист Энди Маррей победил австралийца Танаси Коккинакиса в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча продлилась 5 часов 45 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5.

Длябывшей п 35-летнего Маррея, занимающего 66-е место в мировом рейтинге, эта игра стала самой продолжительной в карьере.

В матче Коккинакис 37 раз подал на вылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов. У британского теннисиста – 10 эйсов, три двойные ошибки и 5 из 22 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге Энди Маррей встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом. Испанец в своем матче против американца Брендона Холта также отыгрался с 0:2 по сетам и завершил встречу со счетом 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 в свою пользу. Только здесь матч продолжался всего 2 часа 56 минут.

В январе 2019 года Маррей перенес сложную операцию по эндопротезированию – полной замене тазобедренного сустава на титановый протез. За карьеру Маррей выиграл 47 турниров, трижды побеждал на турнирах Большого шлема: в 2012 году в Открытом чемпионате США, а в 2013 и 2016 на Уимблдоне.