Экс-первая ракетка мира Маррей: Борьба, любовь к теннису мотивируют идти дальше

Британский теннисист Энди Маррей заявил, что борьба и любовь к теннису, а также уважение к Открытому чемпионату Австралии мотивируют его идти дальше. По ходу встречи британцу удалось отыграться с 0:2 по сетам.

«Было невероятно, что мне удалось все изменить. Танаси невероятно подавал и сильно бил своим правым ударом. Я не знаю, как мне удалось пройти через это. Я действительно начал играть лучше по ходу матча, но да, у меня большое сердце. Сейчас я одерживаю больше всего побед в двух сетах подряд, так что я делал это раньше. У меня есть опыт в этом. Я просто полагаюсь на этот опыт и драйв», - цитирует Маррея пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В матче второго круга Маррей победил австралийца Танаси Коккинакиса. Встреча продлилась 5 часов 45 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5.

Для бывшей первой ракетки мира, 35-летнего Маррея эта игра стала самой продолжительной в карьере.

В январе 2019 года Маррей перенес сложную операцию по эндопротезированию – полной замене тазобедренного сустава на титановый протез. За карьеру Маррей выиграл 47 турниров, трижды побеждал на турнирах Большого шлема: в 2012 году в Открытом чемпионате США, а в 2013 и 2016 на Уимблдоне.