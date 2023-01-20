Оже-Альяссим обыграл Черундоло и вышел в 1/8 финала Australian Open

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим оказался сильнее представителя Аргентины Франциско Черундоло в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу седьмой ракетки мира.

Оже-Альяссим девять раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 20.

В актвие Черундоло - три эйса, три двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из шести.

За выход в 1/4 финала турнира Оже-Альяссим поборется с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) - Иржи Легечка (Чехия).