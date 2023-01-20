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Оже-Альяссим обыграл Черундоло и вышел в 1/8 финала Australian Open

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут.
20 января 2023 10:23

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим оказался сильнее представителя Аргентины Франциско Черундоло в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу седьмой ракетки мира.

Оже-Альяссим девять раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 20.

В актвие Черундоло - три эйса, три двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из шести.

За выход в 1/4 финала турнира Оже-Альяссим поборется с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) - Иржи Легечка (Чехия).

источник: «Советский спорт»
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