Хачанов победил Тиафо и впервые в карьере вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии

Российский теннисист Карен Хачанов победил американца Фрэнсиса Тиафо и впервые в карьере вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Встреча третьего круга завершилась со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9) в пользу российского теннисиста, посеянного на турнире под 18-м номером. Спортсмены провели на корте 3 часа 32 минуты.

У Хачанова было 20 подач на вылет, 4 двойные ошибки и 4 из 10 реализованных брейк-пойнтов, у его соперника 15 эйсов, 5 двойных ошибок, 3 из 14 реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником россиянина станет представитель Японии, 33-я ракетка мира Йошихито Нишиока.