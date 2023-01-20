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Экс-первая ракетка мира Медведев проиграл Корде в матче третьего круга на Australian Open

Россиянину в матче не удалось выиграть ни одного сета.
20 января 2023 16:20
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Даниил Медведев выбыл из борьбы на Открытом чемпионате Австралии. В матче третьего круга экс-первая ракетка мира проиграл американцу Себастьяну Корде, занимающего 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча закончилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 в пользу американца. Матч продолжался 2 часа 59 минут.

По ходу матча Медведев сделал девять эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов, у его соперника три эйса, пять двойных ошибок, 5 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

Медведев после поражения покинет десятку лучших теннисистов мира в рейтинге ATP.

В следующем круге Корда сыграет с представителем Польши Хубертом Хуркачем.

источник: «Советский спорт»
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