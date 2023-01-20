Медведев пожаловался на боль в запястье при подачах в матче с Кордой

Российский теннисист Даниил Медведев пожаловался, что во время матча с американцем Себастьяном Кордой при подаче испытывал боль в запястье.

«Травмы могут произойти в любой момент. Алькарас получил травму в конце прошлого сезона, Кирьоса давно беспокоит колено. Сегодня я испытывал некоторую боль в запястье и предплечье. Но думаю, ничего серьезного», - цитируют Медведева американские СМИ.

Медведев проиграл в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) американцу Корде со счетом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7) за 2 часа 59 минут.