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Медведев пожаловался на боль в запястье при подачах в матче с Кордой

Россиянин отметил, что травмы могут случиться в любой момент.
20 января 2023 20:31
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Даниил Медведев пожаловался, что во время матча с американцем Себастьяном Кордой при подаче испытывал боль в запястье.

«Травмы могут произойти в любой момент. Алькарас получил травму в конце прошлого сезона, Кирьоса давно беспокоит колено. Сегодня я испытывал некоторую боль в запястье и предплечье. Но думаю, ничего серьезного», - цитируют Медведева американские СМИ.

Медведев проиграл в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) американцу Корде со счетом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7) за 2 часа 59 минут.

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