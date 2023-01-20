Хачанов пожалел Тиафо, которому испортил день рождения

Серебряный призер Олимпийских игр Карен Хачанов прокомментировал свою победу над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

«Если честно, я готовился к пятому сету. Не знаю, что сказать. Безумные ситуации в теннисе случаются часто. По-моему, это был очень качественный матч. Фрэнсис показал высокий уровень. Я знаю, что у него сегодня день рождения. Мне жаль. В прошлом матче я обыграл австралийца – трибуны были не очень довольны. Теперь обыграл Фрэнсиса в день рождения. Надеюсь, смогу продолжать», - приводит слова россиянина пресс-служба соревнований.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9) в пользу российского теннисиста, посеянного на турнире под 18-м номером. Спортсмены провели на корте 3 часа 32 минуты.

У Хачанова было 20 подач на вылет, 4 двойные ошибки и 4 из 10 реализованных брейк-пойнтов, у его соперника 15 эйсов, 5 двойных ошибок, 3 из 14 реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником россиянина станет представитель Японии, 33-я ракетка мира Йошихито Нишиока. Отметим, что Хачанов впервые в своей карьере добрался до четвертого круга Australian Open.