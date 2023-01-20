World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хачанов пожалел Тиафо, которому испортил день рождения

Россиянин обыграл американца в знаменательный для него день.
20 января 2023 22:27
автор: Александр Шульгин

Серебряный призер Олимпийских игр Карен Хачанов прокомментировал свою победу над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

«Если честно, я готовился к пятому сету. Не знаю, что сказать. Безумные ситуации в теннисе случаются часто. По-моему, это был очень качественный матч. Фрэнсис показал высокий уровень. Я знаю, что у него сегодня день рождения. Мне жаль. В прошлом матче я обыграл австралийца – трибуны были не очень довольны. Теперь обыграл Фрэнсиса в день рождения. Надеюсь, смогу продолжать», - приводит слова россиянина пресс-служба соревнований.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9) в пользу российского теннисиста, посеянного на турнире под 18-м номером. Спортсмены провели на корте 3 часа 32 минуты.

У Хачанова было 20 подач на вылет, 4 двойные ошибки и 4 из 10 реализованных брейк-пойнтов, у его соперника 15 эйсов, 5 двойных ошибок, 3 из 14 реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником россиянина станет представитель Японии, 33-я ракетка мира Йошихито Нишиока. Отметим, что Хачанов впервые в своей карьере добрался до четвертого круга Australian Open.

источник: Australian Open
Это интересно:
Хачанов пожалел Тиафо, которому испортил день рождения
Россиянин обыграл американца в знаменательный для него день.
20.01.2023 22:27
Теннис
автор: Александр Шульгин
Медведев пожаловался на боль в запястье при подачах в матче с Кордой
Россиянин отметил, что травмы могут случиться в любой момент.
20.01.2023 20:31
Теннис
автор: Александр Евграфов
Экс-первая ракетка мира Медведев проиграл Корде в матче третьего круга на Australian Open
Россиянину в матче не удалось выиграть ни одного сета.
20.01.2023 16:20
Теннис
автор: Александр Евграфов
Хачанов победил Тиафо и впервые в карьере вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии
Следующим соперником россиянина станет японец Йошихито Нишиока.
20.01.2023 14:52
Теннис
автор: Александр Евграфов
Азаренко обыграла Киз и вышла в 1/8 финала Australian Open
Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
20.01.2023 13:21
Теннис
Оже-Альяссим обыграл Черундоло и вышел в 1/8 финала Australian Open
Встреча продолжалась 2 часа 38 минут.
20.01.2023 10:23
Теннис
Экс-первая ракетка мира Маррей: Борьба, любовь к теннису мотивируют идти дальше
Британский теннисист прокомментировал победу в самом долгом за свою карьеру матче.
19.01.2023 22:45
Теннис
автор: Александр Евграфов
Экс-первая ракетка мира Маррей победил Коккинакиса в почти шестичасовом поединке на Australian Open
Британец с титановым протезом в бедре отыгрался, проигрывая 0:2 по сетам.
19.01.2023 20:30
Теннис
автор: Александр Евграфов
Джокович обыграл француза Коко и вышел в третий круг Australian Open
Серб является одним из главных фаворитов турнира.
19.01.2023 15:12
Теннис
автор: Александр Шульгин
Зверев прокомментировал свой вылет с Australian Open
Немец принял участие в первом крупном турнире после тяжелой травмы.
19.01.2023 13:19
Теннис
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика