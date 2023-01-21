Рублев обыграл Эванса и вышел в четвертый круг Australian Open

Олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии обыграл британца Дэниэла Эванса.

Встреча продолжалась два часа 11 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3 в пользу россиянина, который десять раз подал навылет, совершил всего одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 15.

На счету его соперника три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейка из четырех попыток.

В четвертом круге Рублев сыграет с норвежцем Хольгер Руне. Также в эту стадию соревнований пробился и Карен Хачанов.