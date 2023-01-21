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Грачева проиграла Плишковой и вылетела с Australian Open

В женской сетке турнира осталась только одна россиянка.
21 января 2023 05:00
автор: Александр Шульгин

Российская теннисистка Варвара Грачева в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии проиграла чешке Каролине Плишковой и покинула розыгрыш.

Встреча продолжалась один час 18 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу представительницы Чехии, которая шесть раз подавала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала два брейк-понйта из семи.

На счету россиянки четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейка.

Напомним, сегодня также свой матч проведет единственная уцелевшая представительница России на турнире Екатерина Александрова.

источник: «Советский спорт»
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