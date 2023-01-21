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Рублев о победе над Эвансом: Просто хорошо сыграл, ничего особенного не сделал

Россиянин вышел в четвертый круг Australian Open.
21 января 2023 10:17
автор: Александр Шульгин

Олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев прокомментировал свою победу над британцев Даниэлем Эвансом в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

«Доволен своей сегодняшней игрой. Тем более, что ранее я проиграл ему в двух сетах на турнире в Монреале, поэтому взял реванш. Я действительно счастлив - я имею в виду, что первый сет не был потрясающим, но и не таким уж плохим. Просто хорошо сыграл, но ничего особенного не делал. Как только мне удалось выиграть первый сет, я почувствовал облегчение. Начинаю чувствовать себя увереннее», - приводит слова россиянина зарубежная пресса.

Напомним, встреча продолжалась два часа 11 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:3 в пользу россиянина, который десять раз подал навылет, совершил всего одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 15.

На счету его соперника три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейка из четырех попыток.

В четвертом круге Рублев сыграет с норвежцем Хольгер Руне. Также в эту стадию соревнований пробился и Карен Хачанов.

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