Рублев заявил, что старается не думать о выходе в финал Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свою победу над британцев Даниэлем Эвансом в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии, а также оценил свои шансы на выход в финал турнира.

«Раньше были моменты, когда я чувствовал, что есть возможность выйти в полуфинал или, может быть, даже в финал, а в итоге ничего не вышло. На этот раз я просто не хочу даже пытаться думать о возможности или чем-то еще», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

В четвертом круге Рублев сыграет с норвежцем Хольгер Руне. Также в эту стадию соревнований пробился и Карен Хачанов.