Маррей уступил Баутисте-Агуту в третьем круге Australian Open

Бывшая первая ракетка мира из Великобритании Энди Маррей уступил представителю Испании Роберто Баутисте-Агуту в матче третьего раунду Открытого чемпионата Австралии.

Соперники сыграли четыре сета. Испанец обыграл британца за три часа и 29 минут со счетом 6:1, 6:7 (7:9), 6:3, 6:4.

Баутиста-Агут подал навылет пять раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 14. На счету британца Маррея шесть эйсов, пять ошибок на подаче и реализовал оба брейк-пойнта.

В матче 1/8 финала Баутиста-Агут встретится с американцем Томми Полом.