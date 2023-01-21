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Даниил Медведев - о вылете с Australian Open: В этом году не судьба

Накануне россиянин уступил в третьем круге турнира американцу Себастьяну Корде.
21 января 2023 15:31

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от представителя США Себастьяна Корды (6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7)) в матче третьего круга Australian Open.

«В этом году не судьба. Спасибо, Австралия, и увидимся в следующем году», - написал спортсмен в соцсетях.

Добавим, что по ходу игры Медведев сделал девять эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов, у его соперника три эйса, пять двойных ошибок, 5 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

Медведев после этого поражения покинет десятку лучших теннисистов мира в рейтинге ATP.

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