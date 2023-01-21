Джокович рассказал о физическом состоянии после победы над Димитровым на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своем физическом состоянии после победы над болгарином Григором Димитровым в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, что экс-первая ракетка мира выиграл матч со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 6:4.

«Есть конкретное движение, которое вызывает боль. Молюсь, что мне не придется его делать, но это происходит каждый матч. Потом приходится вызывать физиотерапевта и просить у него таблетки. Пока что это помогает», — цитируют Джоковича зарубежные СМИ.

В следующем круге серб сыграет против Алекса Де Минаура из Австралии.