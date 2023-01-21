Александрова вылетела с Australian Open, уступив в третьем круге Линетт

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла Магде Линетт из Польши во встрече третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Отметим, что матч завершился победой уроженки Познани со счетом 6:3, 6:4. Встреча продлилась один часа и 16 минут.

Александрова допустила три двойные ошибки и реализовала единственный брейк-пойнт. У теннисистки из Польшы один эйс, ни одной двойной и два реализованных брейка.

Добавим, что в следующем раунде Линетт сыграет с Каролин Гарсией из Испании.