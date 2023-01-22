Хачанов выиграл у Нишиоки и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, победил японца Йошихито Нишиоку (33-я ракетка мира) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Игра продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4).

Хачанов за игру сделал 15 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 из 10 брейк-пойнтов. У его соперника один эйс, три двойные ошибки и один из четырех реализованных брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Хачанов сыграет с победителем матча между обидчиком Даниила Медведева Себастьяном Кордой и представителем Польши Хубертом Хуркачом.