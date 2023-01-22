World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хачанов выиграл у Нишиоки и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

Россиянин всухую выиграл два первых сета.
22 января 2023 08:45
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, победил японца Йошихито Нишиоку (33-я ракетка мира) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Игра продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4).

Хачанов за игру сделал 15 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 из 10 брейк-пойнтов. У его соперника один эйс, три двойные ошибки и один из четырех реализованных брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Хачанов сыграет с победителем матча между обидчиком Даниила Медведева Себастьяном Кордой и представителем Польши Хубертом Хуркачом.

источник:
Это интересно:
Хачанов выиграл у Нишиоки и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
Россиянин всухую выиграл два первых сета.
22.01.2023 08:45
Теннис
автор: Александр Евграфов
Первая ракетка мира Швентек проиграла Рыбакиной в матче 1/8 финала на Australian Open
Для победы победительнице Уимблдона потребовалось полтора часа.
22.01.2023 08:02
Теннис
автор: Александр Евграфов
Александрова вылетела с Australian Open, уступив в третьем круге Линетт
Россиянка завершила свои выступления на турнире.
21.01.2023 16:10
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Джокович рассказал о физическом состоянии после победы над Димитровым на Australian Open
Джокович рассказал о физическом состоянии после победы над Димитровым на Australian Open
Новак дважды вызывал физиотерапевта по ходу встречи.
21.01.2023 15:40
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Даниил Медведев - о вылете с Australian Open: В этом году не судьба
Накануне россиянин уступил в третьем круге турнира американцу Себастьяну Корде.
21.01.2023 15:31
Теннис
Маррей уступил Баутисте-Агуту в третьем круге Australian Open
Британец выиграл лишь один сет.
21.01.2023 14:52
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Джокович вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии, обыграв Димитрова
Встреча прошла на Арене Рода Лэйвера.
21.01.2023 14:23
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Рублев заявил, что старается не думать о выходе в финал Australian Open
Рублев заявил, что старается не думать о выходе в финал Australian Open
Накануне россиянин обыграл Даниэла Эванса.
21.01.2023 12:51
Теннис
Рублев о победе над Эвансом: Просто хорошо сыграл, ничего особенного не сделал
Россиянин вышел в четвертый круг Australian Open.
21.01.2023 10:17
Теннис
автор: Александр Шульгин
Соболенко обыграла Мертенс и вышла в 1/8 финала Australian Open
Встреча продолжала 1 час 15 минут.
21.01.2023 09:14
Теннис
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика