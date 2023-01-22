Хачанов о матче с Нишиокой на Australian Open: Я не понимал, что происходит в первых двух сетах

Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что не понимал, что происходит в первых двух сетах матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии против Йосихито Нишиоки.

Хачанов выиграл первые два сета матча всухую – 6:0, 6:0. В третьем сете японцу удалось навязать борьбу, но россиянин оказался сильнее на тай-брейке – 7:6 (7:4).

«В первых двух сетах я не понимал, что происходит. Это очень непросто, когда играется так легко. Соперник пытался перевернуть игру, заводил зрителей, но я старался не терять сосредоточенность на протяжении всего матча. Третий сет был сложным, я сыграл хорошо и счастлив победить», - сказал Хачанов в послематчевом интервью.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Хачанов встретится с обидчиком Даниила Медведева – американцем Себастьяном Кордой, обыгравшим поляка Хуберта Хуркача.