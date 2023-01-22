World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хачанов о матче с Нишиокой на Australian Open: Я не понимал, что происходит в первых двух сетах

Российский теннисист выиграл первые два сета матча 1/8 финала всухую.
22 января 2023 10:21
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что не понимал, что происходит в первых двух сетах матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии против Йосихито Нишиоки.

Хачанов выиграл первые два сета матча всухую – 6:0, 6:0. В третьем сете японцу удалось навязать борьбу, но россиянин оказался сильнее на тай-брейке – 7:6 (7:4).

«В первых двух сетах я не понимал, что происходит. Это очень непросто, когда играется так легко. Соперник пытался перевернуть игру, заводил зрителей, но я старался не терять сосредоточенность на протяжении всего матча. Третий сет был сложным, я сыграл хорошо и счастлив победить», - сказал Хачанов в послематчевом интервью.

В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Хачанов встретится с обидчиком Даниила Медведева – американцем Себастьяном Кордой, обыгравшим поляка Хуберта Хуркача.

Это интересно:
Хачанов о матче с Нишиокой на Australian Open: Я не понимал, что происходит в первых двух сетах
Российский теннисист выиграл первые два сета матча 1/8 финала всухую.
22.01.2023 10:21
Теннис
автор: Александр Евграфов
Хачанов выиграл у Нишиоки и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
Россиянин всухую выиграл два первых сета.
22.01.2023 08:45
Теннис
автор: Александр Евграфов
Первая ракетка мира Швентек проиграла Рыбакиной в матче 1/8 финала на Australian Open
Для победы победительнице Уимблдона потребовалось полтора часа.
22.01.2023 08:02
Теннис
автор: Александр Евграфов
Александрова вылетела с Australian Open, уступив в третьем круге Линетт
Россиянка завершила свои выступления на турнире.
21.01.2023 16:10
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Джокович рассказал о физическом состоянии после победы над Димитровым на Australian Open
Джокович рассказал о физическом состоянии после победы над Димитровым на Australian Open
Новак дважды вызывал физиотерапевта по ходу встречи.
21.01.2023 15:40
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Даниил Медведев - о вылете с Australian Open: В этом году не судьба
Накануне россиянин уступил в третьем круге турнира американцу Себастьяну Корде.
21.01.2023 15:31
Теннис
Маррей уступил Баутисте-Агуту в третьем круге Australian Open
Британец выиграл лишь один сет.
21.01.2023 14:52
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Джокович вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии, обыграв Димитрова
Встреча прошла на Арене Рода Лэйвера.
21.01.2023 14:23
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Рублев заявил, что старается не думать о выходе в финал Australian Open
Рублев заявил, что старается не думать о выходе в финал Australian Open
Накануне россиянин обыграл Даниэла Эванса.
21.01.2023 12:51
Теннис
Рублев о победе над Эвансом: Просто хорошо сыграл, ничего особенного не сделал
Россиянин вышел в четвертый круг Australian Open.
21.01.2023 10:17
Теннис
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика