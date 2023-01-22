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Циципас одолел Синнера в матче 1/8 финала Australian Open

Встреча продолжалась четыре часа и две минуты.
22 января 2023 15:24
автор: Глеб Шевяков

Греческий теннисист Стефанос Циципас оказался сильнее представителя Италии Янника Синнера в матче 1/8 финала открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6 6:3 в пользу четвертой ракетки мира.

Отметим, что 24-летний грек 12 раз подал на вылет, совершил три двойных ошибки и реализовал пять брейк-поинтов из 11.

На счету 21-летнего итальянца 11 эйсов, три двойных ошибки и реализовано 4 брейк-пойнта из 26.

Добавим, что на стадии 1/4 финала турнира Циципас встретится с чешским теннисистом Иржи Легечки.

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