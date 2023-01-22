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Азербайджан требует наказать Хачанова за поддержку Нагорно-Карабахской республики

Российский теннисист написал фразу «Арцах, держись!»
22 января 2023 23:49
автор: Максим Скороходов

Федерация тенниса Азербайджана просит ITF наказать российского спортсмена Карена Хачанова за то, что он после матча третьего круга против Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9)) написал «Artsakh stay strong», что может быть квалифицировано как поддержка непризнанной Нагорно-Карабахской республики

«Написать на объективе камеры сердечные пожелания – своеобразная традиция в теннисе, однако Хачанов злоупотребил этим, использовав в своих грязных планах. Федерация тенниса Азербайджана, принимая во внимание недопустимость подобной провокации, направила письмо с протестом в Международную федерацию тенниса (ITF). В письме отражены факты провокации, направленные против нашей страны, и представлены юридические документы. ФТА осуждает подобные инциденты, требуя ITF наказать Хачанова и принять решительные меры, дабы аналогичные ситуации не повторялись. Надеемся, этот вопрос найдет свое объективное решение в скором времени», - говорится в заявлении Федерация тенниса Азербайджана, приведенном местными СМИ.

Добавим, что Хачанов вышел в четвертьфинал Australian Open, победив в четвертом круге японца Йосито Нисиоку (6:0, 6:0, 7:6, (7:4)). Следующим соперником Карена будет американец Себастьяна Корда, остановивший по ходу турнира вторую ракетку России Даниила Медведева.

Матч Хачанов - Корда пройдет 24 января. По сетке победитель этого противостояния выходит на грека Стефаноса Циципаса, которому еще надо пройти чеха Иржи Легечку.

источник: «Советский спорт»
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