Соболенко о выходе в 1/4 финала Australian Open: Плохо начала, но смогла вернуться

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась своими эмоциями от выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

«Очень довольна своей победой и сегодняшним уровнем на корте. Белинда - невероятный игрок. Я плохо начала в матче, но смогла вернуться в игру. Очень довольна настроем на корте. Я хочу верить, что то, как я сейчас работаю, то, какая я сейчас на корте, - это новое начало и следующий шаг. Я действительно хочу верить, что это действительно поможет мне», - приводит слова спортсменки пресс-служба турнира.

Напомним, в четвертом круге Соболенко обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич (7:5, 6:2).

За выход в полуфинал Арина поборется с хорваткой Донной Векич.