Рублев обыграл Руне на тай-брейке и вышел в четвертьфинал Australian Open

Олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии обыграл норвежца Хольгера Руне и вышел в четвертьфинал турнира.

Встреча продолжалась три часа 39 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) в пользу россиянина, который 22 раза подавал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13.

На счету его соперника восемь эйсов, 12 двойных ошибок и пять реализованных брейков из 17.

В 1/4 финала Рублев сыграет с победителем пары Алекс Де Минуар (Австралия) - Новак Джокович (Сербия).