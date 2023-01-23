Ольховский считает, что Рублев одолел Руне с помощью психологии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал, благодаря чему российский теннисист Андрей Рублев победил датчанина Хольгера Руне со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии.

«Матч был качельный, не было откровенного преимущества с чьей-либо стороны. Сегодня он просто красавец с точки зрения психологии. Именно когда нужно было надежно сыграть, он успокоился и сыграл, отыграл два матчбола у соперника. В самый нужный момент Андрей сыграл отлично, что показатель класса игрока», - приводит слова Ольховского «РБ-Спорт».

В 1/4 финала Рублев сыграет с победителем пары Алекс Де Минуар (Австралия) - Новак Джокович (Сербия).