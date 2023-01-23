World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ольховский считает, что Рублев одолел Руне с помощью психологии

Теннисисты провели мятисетовый матч на Australian Open.
23 января 2023 12:32
автор: Максим Скороходов

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал, благодаря чему российский теннисист Андрей Рублев победил датчанина Хольгера Руне со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии.

«Матч был качельный, не было откровенного преимущества с чьей-либо стороны. Сегодня он просто красавец с точки зрения психологии. Именно когда нужно было надежно сыграть, он успокоился и сыграл, отыграл два матчбола у соперника. В самый нужный момент Андрей сыграл отлично, что показатель класса игрока», - приводит слова Ольховского «РБ-Спорт».

В 1/4 финала Рублев сыграет с победителем пары Алекс Де Минуар (Австралия) - Новак Джокович (Сербия).

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
Ольховский считает, что Рублев одолел Руне с помощью психологии
Теннисисты провели мятисетовый матч на Australian Open.
23.01.2023 12:32
Теннис
автор: Максим Скороходов
У Рублева не нашлось слов после победы над Хольгером Руне на Australian Open
Первая ракетка России вышел в четвертьфинал мейджора.
23.01.2023 12:08
Теннис
автор: Максим Скороходов
Ник Кирьос перенес операцию на колене и хочет побыстрее вернуться на корт
Австралиец был вынужден пропустить домашний турнир «Большого Шлема».
23.01.2023 11:25
Теннис
автор: Александр Шульгин
Рублев обыграл Руне на тай-брейке и вышел в четвертьфинал Australian Open
Для выявления победителя понадобилось пять сетов.
23.01.2023 10:50
Теннис
автор: Александр Шульгин
Соболенко о выходе в 1/4 финала Australian Open: Плохо начала, но смогла вернуться
Белоруска попала в число восьми претенденток на титул.
23.01.2023 09:23
Теннис
автор: Александр Шульгин
Азербайджан требует наказать Хачанова за поддержку Нагорно-Карабахской республики
Российский теннисист написал фразу «Арцах, держись!»
22.01.2023 23:49
Теннис
автор: Максим Скороходов
Азаренко победила Чжу Линь и вышла в четвертьфинал Australian Open
Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты.
22.01.2023 19:22
Теннис
Свентек - о поражении от Рыбакиной: Думаю, я смогу преодолеть это и извлечь уроки
Свентек - о поражении от Рыбакиной: Думаю, я смогу преодолеть это и извлечь уроки
Накануне полячка уступила представительнице Казахстана.
22.01.2023 18:00
Теннис
Циципас одолел Синнера в матче 1/8 финала Australian Open
Встреча продолжалась четыре часа и две минуты.
22.01.2023 15:24
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Хачанов о матче с Ниcиокой на Australian Open: Я не понимал, что происходит в первых двух сетах
Российский теннисист выиграл первые два сета матча 1/8 финала всухую.
22.01.2023 10:21
Теннис
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика