Джокович сыграет с Рублевым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович победил австралийца Алекса де Минаура и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 6 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:1, 6:2 в пользу сербского теннисиста, который девять раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии.

В четвертьфинале Джокович сыграет с россиянином Андреем Рублевым. В других матчах 1/4 финала сыграют Карен Хачанов (Россия) – Себастьян Корда (США), Стефанос Циципас (Греция) – Иржи Легечка (Чехия), Бен Шелтон (США) – Томми Пол (США).

Финальный матч Australian Open состоится 29 января.