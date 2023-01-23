Джокович о сопернике в четвертьфинале Australian Open: Рублев очень взрывоопасен

Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович назвал своего соперника по 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Андрея Рублева взрывоопасным соперником, сообщают французские СМИ.

«Рублев очень силен во время подачи и при ударах справа. Он очень взрывоопасен. Немного похож на де Минаура, поэтому надеюсь, что и результат будет таким же», - цитирует Джоковича источник.

В матче 1/8 финала Джокович разгромил австралийца Алекса де Минаура со счетом 6:2, 6:1, 6:2.

Джокович и Рублев трижды встречались друг с другом, дважды побеждал серб, один раз матч остался за россиянином.

Джокович является девятикратным победителем Открытого чемпионата Австралии. Действующий победитель испанец Рафаэль Надаль выбыл из борьбы во втором круге соревнований.