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Елена Веснина: Рублев преодолел себя и соперника, который играл очень уверенно и красиво

Олимпийская чемпионка Елена Веснина оценила игру российского теннисиста Андрея Рублева над датчанином Хольгером Руне в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Игра завершилась победой россиянина со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). На решающем тай-брейке Рублев сумел отыграться со счета 0:5, а также отыграл двойной матчбол в пятом сете. В следующем круге Рублев сыграет с победителем матча Алекс Де Минаур (Австралия) — Новак Джокович (Сербия).
23 января 2023 19:19

«Невероятная победа Рублева на морально-волевых качествах. Андрей преодолел себя и соперника, который играл очень уверенно и красиво. Такая победа придает уверенности в своих силах, потому что добыта вопреки всему. Рублев справился со своими нервами, это очень похвально. Можно сказать, что Рублев сейчас совершает что-то невозможное. После этой победы Андрей может сделать еще что-то более масштабное.

Матч с Джоковичем? Новаку еще нужно пройти Де Минаура, который играет в хороший теннис, тем более он дома, болельщики будут поддерживать. Но все равно считаю, что Новак должен победить. Пока Андрей, скорее всего, ждет, что в четвертьфинале против него будет Джокович. Сейчас Рублеву главное восстановиться после матча с Руне, потому что 4 часа на корте — серьезная нагрузка. Если следующая игра будет с Джоковичем, то играть нужно на все 100%», — сказала Веснина Sport24.

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Елена Веснина: Рублев преодолел себя и соперника, который играл очень уверенно и красиво
Олимпийская чемпионка Елена Веснина оценила игру российского теннисиста Андрея Рублева над датчанином Хольгером Руне в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Игра завершилась победой россиянина со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). На решающем тай-брейке Рублев сумел отыграться со счета 0:5, а также отыграл двойной матчбол в пятом сете. В следующем круге Рублев сыграет с победителем матча Алекс Де Минаур (Австралия) — Новак Джокович (Сербия).
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