Елена Веснина: Рублев преодолел себя и соперника, который играл очень уверенно и красиво

«Невероятная победа Рублева на морально-волевых качествах. Андрей преодолел себя и соперника, который играл очень уверенно и красиво. Такая победа придает уверенности в своих силах, потому что добыта вопреки всему. Рублев справился со своими нервами, это очень похвально. Можно сказать, что Рублев сейчас совершает что-то невозможное. После этой победы Андрей может сделать еще что-то более масштабное.

Матч с Джоковичем? Новаку еще нужно пройти Де Минаура, который играет в хороший теннис, тем более он дома, болельщики будут поддерживать. Но все равно считаю, что Новак должен победить. Пока Андрей, скорее всего, ждет, что в четвертьфинале против него будет Джокович. Сейчас Рублеву главное восстановиться после матча с Руне, потому что 4 часа на корте — серьезная нагрузка. Если следующая игра будет с Джоковичем, то играть нужно на все 100%», — сказала Веснина Sport24.