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Андрей Чесноков: Я попал на фильм ужасов, и вдруг с романтическим окончанием

Российский теннисист Андрей Чесноков поделился, какие эмоции испытал от матча Андрея Рублева с датчанином Хольгером Руне в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.
23 января 2023 21:24

«Есть романтические фильмы, про любовь, есть фильмы ужасов, боевики... Сегодня я попал на фильм ужасов, и вдруг с романтическим окончанием. Если брать матч в общем, думаю, что много ошибок все-таки было. Тут еще игроки были такого уровня, — рассказал Чесноков в интервью «Газете.Ru».

— Во-первых, Рублев не играет мягко, все-таки он в агрессивном стиле действует. Руне тоже в основном играет активно. При любой маленькой возможности они оба сразу же идут в атаку. Но наошибались оба достаточно много, в том числе невынужденно. Ну и концовка...

Если брать первые четыре сета, то три из них должен был выиграть Рублев, но счет оказался 2-2. А уж пятый сет, думаю, точно должен был выигрывать Руне. Не знаю, как так получилось, каким образом он реально выпустил победу из своих рук.

Если брать четвертый сет, когда Рублев проигрывал 2:3, у Андрея была достаточно простая ошибка с лета, а потом двойная при счете «меньше» — все-таки это он подарил. Дальше при счете 3:5 должен был Андрей как-то выиграть очко на сетболе, когда Руне колебался, бегал, пыхтел, страдал, и Рублев все равно взял и ошибся. 2-2.

В дебюте пятого сета сразу 0:40 на подаче Рублева. Он чудом все-таки смог этот гейм урвать, сделав счет 1:1. Но в продолжении все равно Руне сделал брейк. Счет по ходу решающей партии мог быть не 1:4, а вообще 0:5! Представляете?! И в итоге при счете 2:5, я не знаю, каким образом Руне все-таки упустил эту победу на тай-брейке.

Еще и при счете 6:5 в пользу Руне было 15:40 на подаче Андрея. Понимаете, при этом счете Рублев сыграл здорово. Давайте скажем так: у Руне были матчболы, но можно сказать, что их не было, потому что Андрей на каждом отыграл потрясающе.

Потом на тай-брейке было 1-5 и 3-7. И потом стало 9-8 в пользу Рублева. Вышло солнце. Нереальным образом лучик пробился, вылез из-за туч. Вторая подача — и этот фильм ужасов закончился. Для меня это было настолько неожиданно. Я все-таки считал, что если будет розыгрыш, то Руне его, скорее всего, выиграет, как бы он ни сложился. Но получилась эта «смертельная сопля», это просто нонсенс.

Причем это уже второй такой случай на этом турнире. Был еще матч Маррей — Берреттини, но там все-таки был счет 9-6 на решающем тай-брейке, тройной матчбол. А здесь один-единственный... Хорошо, что все так закончилось».

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Андрей Чесноков: Я попал на фильм ужасов, и вдруг с романтическим окончанием
Российский теннисист Андрей Чесноков поделился, какие эмоции испытал от матча Андрея Рублева с датчанином Хольгером Руне в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.
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