Победительница Уимблдона Рыбакина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит на кортах Мельбурна.

В четвертьфинале она победила представительницу Латвии Елену Остапенко со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

В полуфинале действующая победительница Уимблдона встретится с победительницей встречи между американкой Джессикой Пегулой и Викторией Азаренко из Белоруссии.

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти, которая в марте 2022 года завершила свою карьеру.