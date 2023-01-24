Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, Корда не смог продолжить матч

Россиянин Карен Хачанов стал первым полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне. Встреча 1/4 финала с американцем Себастьяном Кордой была досрочно прекращена из-за медицинских проблем у американца.

К этому времени счет в матче был 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу россиянина. Корда во втором сете пожаловался на проблемы с кистью, взяв медицинский перерыв, но вскоре продолжил матч. Однако в третьем сете объявил о прекращении борьбы.

В полуфинале Хачанов встретится с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и чехом Иржи Легечкой. Для россиянина этот выход в полуфинал турнира Большого шлема является первым в карьере.

Финал Открытого чемпионата Австралии состоится 29 января.