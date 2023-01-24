«Мне больше нечего сказать»: Рыбакина устала от вопросов о гражданстве

Казахская теннисистка Елена Рыбакина, являющаяся уроженкой и бывшей гражданской России, тактично ответила на назойливые вопросы журналистов о своем гражданстве и давлении со стороны.

«Я очень хорошо подготовилась с командой. Я не удивлена результатами. Я рада. Я жажду работать и прибавлять. Считаю, на Уимблдоне дала ответы на все вопросы. Тут больше нечего сказать», - приводит слова спортсменки пресс-служба соревнований.

В четвертьфинале Рыбакина победила представительницу Латвии Елену Остапенко со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

В полуфинале действующая победительница Уимблдона встретится с победительницей встречи между американкой Джессикой Пегулой и Викторией Азаренко из Белоруссии.

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти, которая в марте 2022 года завершила свою карьеру.