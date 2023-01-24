Хачанов о матче с Кордой: Я заново открыл себя

Российский теннисист Карен Хачанов второй раз подряд вышел в полуфинал турниров Большого шлема.

Четвертьфинальный матч завершился в третьем сете при счете 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу россиянина после того как американец Себастьян Корда из-за травмы отказался от продолжения борьбы.

«Я думаю, что заново открыл себя. Бывают взлеты и падения, но всегда верю в себя. Эта вера и уверенность в себе проявились куда сильнее после Открытого чемпионата США, а этот результат только укрепил все. Надеюсь продолжить в том же духе и продолжать расти как спортсмен и личность», - приводит слова Хачанова официальный сайт АТР.