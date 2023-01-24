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Корда о травме в матче с Хачановым: Я не мог вообще бить с лета

Американский теннисист рассказал о причине снятия с Открытого чемпионата Австралии.
24 января 2023 12:26
автор: Александр Евграфов

Американский теннисист Себастьян Корда рассказал о причине досрочного прекращения борьбы в матче с россиянином Кареном Хачановым.

«Запястье беспокоило пару недель назад на турнире в Аделаиде, но затем боль прошла. Во время прошлых матчей тоже все было нормально. В начале второго сета в этой игре я неудачно принял мяч и боль вернулась. Иногда даже не мог держать ракету, а бить с лета вообще не мог. Не знаю, в чем проблема, пойду к врачам, чтобы выяснить», - рассказал Корда на послематчевой пресс-конференции.

Корда во втором сете взял медицинский перерыв и попросил вызвать врача на корт, а в третьем сете при счете 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу россиянина прекратил борьбу.

В полуфинале Хачанов встретится с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и чехом Иржи Легечкой

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