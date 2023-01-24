Двукратная победительница Australian Open Азаренко вышла в полуфинал текущего розыгрыша турнира

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне. В четвертьфинале она обыграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу белорусской теннисистки. Игра продолжалась 1 час 37 минут.

У Азаренко реализовала 5 из 13 брейкпойнтов, допустила две двойные ошибки и ни разу не подала навылет. На счету ее соперницы – 3 эйса, две двойные ошибки, и два из четырех реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира двукратная чемпионка Australian Open сыграет с действующей победительницей Уимблдона Еленой Рыбакиной из Казахстана.