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Федерация тенниса Азербайджана потребовала наказать Хачанова за поддержку Арцаха

Организация уже направила протест в Международную теннисную федерацию.
24 января 2023 13:53
автор: Александр Евграфов

Федерация тенниса Азербайджана направила в Международную теннисную федерацию (ITF) протест с требованием наказать российского теннисиста Карена Хачанова за его надписи в поддержку Арцаха, которые он оставлял на камере после матчей AO-2023.

Также Федерация потребовала осудить организаторов Открытого чемпионата Австралии по теннису за допуск на трибуны болельщиков с флагами Нагорного Карабаха.

«Октай Асадов (глава ФТА) сказал своему российскому коллеге (Шамилю Тарпищеву), что повторяющиеся провокации недопустимы. Он считает, что нужно принять строгие меры. Шамиль Тарпищев, в свою очередь, отметил, что он серьезно обеспокоен этим инцидентом и что определенные меры будут приняты в ближайшее время», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерации.

После победы в третьем круге Открытого чемпионата Австралии Хачанов, расписавшись, оставил на камере сообщение со словами: «Арцах, держись». Эту же надпись он повторил после выхода в четвертьфинал.

Арцах является непризнанной Азербайджаном республикой, большинство население которой являются армяне.

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Федерация тенниса Азербайджана потребовала наказать Хачанова за поддержку Арцаха
Организация уже направила протест в Международную теннисную федерацию.
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