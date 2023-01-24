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За выход в финал Australian Open Хачанов сыграет с Циципасом

Греческий теннисист в четвертьфинале легко разобрался с чехом Легечкой.
24 января 2023 16:05
автор: Александр Евграфов

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, станет соперником россиянина Карена Хачанова в полуфинале турнира.

Четвертьфинальная встреча против представителя Чехии Иржи Легечки завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу грека. Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут.

Для 24-летнего Циципаса этот полуфинал – четвертый на Открытом чемпионате Австралии. Он в третий год подряд добирается до этой стадии турнира.

Первый в сезоне турнир Большого шлема завершится в Мельбурне 29 января.

источник: «Советский спорт»
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