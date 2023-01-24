Надежда Петрова: Джокович, конечно, фаворит этого турнира, у него еще осталась «обидка»

«Рублев — молодец, что дошел до такой стадии, обыграл Хольгера Руне в пяти сетах, это была сумасшедшая битва. А Джокович, конечно, фаворит этого турнира, у него еще осталась «обидка» за прошлый год, когда его некрасиво выгнали из Австралии, и наверняка он захочет доказать, что было ошибкой так с ним поступать. Вообще, Джокович очень любит играть в Австралии, он очень много там побеждал и показывал свой лучший теннис. К тому же, там очень много сербов, у него большая группа поддержки.

Если Рублев будет думать не о победе, а о том, чтобы показать свой лучший теннис, то, конечно, он может подергать нервы Джоковичу, может, довести до пятого сета. Думаю, Андрею будет нелегко, Джокович хорош и стабилен, он физически в великолепной форме. Ну и у Новака цель — набрать как можно больше Больших шлемов, что он сейчас и продолжает в Австралии», — сказала Петрова «Газете.Ru».

Рублев в предыдущем раунде выбил из борьбы Руне, победив 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). Другой представитель России, Карен Хачанов, вышел в полуфинал, победив американца Себастьяна Корду на отказе соперника — 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 Rt.