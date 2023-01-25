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Соболенко и Линетт вышли в полуфинал Australian Open

Девушки сыграют между собой.
25 января 2023 08:34
автор: Максим Скороходов

В Мельбурне прошли последние матчи 1/4 финала женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии.

Польская теннисистка Магда Линетт за полтора часа в двух сетах победила чешку Каролину Плишкову со счетом 6:3, 7:5.

Линетт три раза смогла выиграть гейм на подаче соперницы тогда, как Плишкова - всего лишь один.

Во втором матче дня представительница Белоруссии Арина Соболенко победила хорватку Донну Векич со счетом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 51 минуту, Соболенко пять раз выиграла гейм на чужой подаче, а Векич сделала два брейка.

Линетт и Соболенко 26 января сыграют друг с другом. Вторую полуфинальную пару составили Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, и белоруска Виктория Азаренко, данная игра состоится в этот же день.

источник: «Советский спорт»
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