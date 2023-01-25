Американец Томми Пол вышел в полуфинал Australian Open, выиграв у соотечественника Бена Шелтона

Американский теннисист Томми Пол в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии победил соотечественника Бена Шелтона со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 6:4.

Матч продолжался 3 часа 8 минут.

По его ходу Пол семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 15 брейкпоинтов.

На счету Шелтона 24 эйса, шесть двойных и два брейка при четырех возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

В полуфинале Пол может сыграть против россиянина Андрея Рублева, если тот одолеет серба Новака Джоковича.