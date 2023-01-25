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Рублев проиграл Джоковичу и покинул Australian Open на стадии четвертьфинала

Россиянин смог навязать борьбу лишь в одном сете.
25 января 2023 14:05
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии проиграл сербу Новаку Джоковичу со счетом 1:6, 2:6, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 5 минут.

По его ходу Рублев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного из пяти брейкпоинтов.

На счету Джоковича 14 эйсов, пять двойных и такое же количество брейков при 14 возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

В полуфинале серб сыграет с американцем Томми Полом, выигравшем у соотечественника Бена Шелтона со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 6:4.

источник: «Советский спорт»
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