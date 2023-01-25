Рублев проиграл Джоковичу и покинул Australian Open на стадии четвертьфинала

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии проиграл сербу Новаку Джоковичу со счетом 1:6, 2:6, 4:6.
Матч продолжался 2 часа 5 минут.
По его ходу Рублев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного из пяти брейкпоинтов.
На счету Джоковича 14 эйсов, пять двойных и такое же количество брейков при 14 возможностях выиграть гейм на чужой подаче.
В полуфинале серб сыграет с американцем Томми Полом, выигравшем у соотечественника Бена Шелтона со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 6:4.
источник: «Советский спорт»