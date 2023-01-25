Джокович после победы над Рублевым поздравил маму с днем рождения, спев на корте (видео)

Сербский теннисист Новак Джокович после победы в четвертьфинальном матче над Андреем Рублевым поздравил свою маму с днем рождения, спев ей во время послематчевого интервью.

Зрители решили поддержать серба и присоединились к его пению, поздравив Диану Джокович, которая присутствовала на трибунах. В 2015 году Джокович также пел на корте.

Победа в 1/4 финала стала для Джоковича 26-й победой подряд на кортах Открытого чемпионата Австралии. Он догнал по этому показателю американца Андре Агасси, который не проигрывал в Австралии с 2000 по 2004 год.

В полуфинале Джокович встретится с американцем Томми Полом.