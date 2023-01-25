Рублев обойдет Надаля в рейтинге АТР

На следующей неделе Андрей Рублев может подняться на пятое место в рейтинге АТР.

Рублев дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии и заработает 270 очков.

В тоже время вылетевший с Australian Open прошлогодний победитель турнира Рафаль Надаль потеряет 1955 очков и упадет со второго минимум на шестую позицию.

Добавим, что распределении мест в топ-5 еще могут вмешаться американец Томми Пол и россиянин Карен Хачанов, вышедшие в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.