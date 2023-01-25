Рублев о поражении от Джоковича в 1/4 финала: Сегодня он играл еще лучше, чем в прошлый раз

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Каково играть тут, где у Джоковича много титулов и отличается ли от других мест? Да. До этого мы встречались уже трижды, но сегодня он играл куда лучше, чем в прошлые разы. Не знаю, что добавить, он очень хорошо подавал и принимал», - сказал Рублев на послематчевой пресс-конференции.

С учетом этого матча, Джокович и Рублев провели четыре игры между собой: трижды побеждал сербский теннисист, один матч остался за россиянином.

Джокович в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии победил Рублева со счетом - 6:1, 6:2, 6:4. В полуфинале серб встретится с американцем Томми Полом, который в своём четвертьфинале обыграл соотечественника Бена Шелтона.