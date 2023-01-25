Анастасия Мыскина: У Андрея не получилось эмоционально подойти к матчу против Джоковича

«Что могу сказать на счет матча Андрея Рублева и Джоковича? Очень болела, очень переживала. Посмотрела какую-то часть матча, мне кажется, не совсем отражает легкий счет, относительно легкий. В каждом гейме была борьба, наверно у Андрея не получилось после тяжелого матча, который у него был, именно эмоционально подойти к матчу против Джоковича более свежим. Мне показалось, что не хватило тех самых эмоций, которые бы заставили Андрюшу играть активнее, больше двигаться на мой взгляд. Безусловно, Джокович, это Джокович, он был сегодня безупречен, хоть мы все говорили про его травму, многие правда утверждали, что это хитрость. Тем не менее, он вышел сегодня абсолютно свеж, абсолютно полон сил. Мы это видели, поэтому Андрею желаю дальнейших побед, удачи. Это самое начало интересного теннисного сезона», - сказала Мыскина корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.