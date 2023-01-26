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Australian Open назвал предполагаемое время начала полуфинала между Хачановым и Циципасом

Мужчины определят финалистов 27 января.
26 января 2023 10:40
автор: Максим Скороходов

Организаторы Открытого чемпионата Австралии представили расписание на 27 января.

Главные матчи пройдут на центральном стадионе Арене Рода Лэвера.

Откроет программу финал смешанных пар, где индийскому дуэту Сане Мирpе и Рохану Бопанна будет противостоять бразильцы Луиза Стефани и Рафаэль Матос. Теннисисты выйдут на корт в 4 утра (здесь и далее время московское).

Следом начнется первый полуфинал в мужском одиночном разряде, в котором россиянин Карен Хачанов сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Их игра начнется не ранее 6:30

Второй полуфинал пройдет в вечернюю сессию, которая должна начаться 11:30. Организаторы отдельно вынесли матч серба Новака Джоковича, которого попробует остановить американец Томми Пол.

Добавим, что 26 января пройдет оба женских полуфинала. Представительницы Белоруссии Виктория Азаренко и Арина Сабаленко сыграют соответственно с Еленой Рыбакиной, выступающей за Казахстан, и полячкой Магдой Линетт.

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