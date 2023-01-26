Отец Джоковича произнес «Да здравствуют русские», встав рядом с флагом РФ (видео)

Атаман австралийского казачества Семен Бойков, опубликовал видео с сербскими фанатами, поддерживающими Россию на Открытом чемпионате Австралии.

На данном видео был замечен Срджан Джокович, отец Новака Джоковича, который говорит: «Да здравствуют русские» (11-я секунда).

Добавим, что Новак Джокович 27 января сыграет в полуфинале Australian Open. Организаторы отдельно вынесли его матч против американца Томми Пол в вечернюю сессию, которая должна начаться в 11:30 по Москве.